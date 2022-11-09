Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Samsunspor-Adanaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Samsunspor-Adanaspor maçı heyecanla bekleniyor. Samsunspor-Adanaspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Samsunspor-Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adanaspor maçı ne zaman? Samsunspor-Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Samsunspor- Adanaspor maçı hangi kanalda? Samsunspor- Adanaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Samsunspor- Adanaspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Samsunspor- Adanaspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Samsunspor- Adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adanaspor maçı ne zaman? Samsunspor-Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor-Adanaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 9 Kasım Salı günü 15.00'da gerçekleşecek.

SAMSUNSPOR-ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ve Adanaspor maçı A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor-Adanaspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi maçı, Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanacak.