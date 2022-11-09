Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Samsunspor - Adanaspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Samsunspor - Adanaspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Samsunspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Samsunspor - Adanaspor maçı hangi kanalda?