Samsunlular Yenikapı'da memleket hasretlerini giderdi - Haberler

Samsunlular Yenikapı'da memleket hasretlerini giderdi

Samsun kent kültürü Yenikapı'da tanıtıldı

İSTANBUL - Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Samsun'a ait yöresel ürünler ve kent kültürünün tanıtıldığı 'Büyük Samsun Buluşması' gerçekleştirildi.

Samsun'a ait hem yöresel lezzetlerin hem de kent kültürünün tanıtıldığı 'Büyük Samsun Buluşması' programı gerçekleştirildi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen programda bir tarafta belediyeler stant kurarak tanıtımlarını gerçekleştirirken, diğer tarafta ise Bafra Pidesi, manda yoğurdu gibi Samsunlulara ait yöresel lezzetler ziyaretçilere sunuldu. Programa Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik boyunca memleket hasreti gideren İstanbul'daki Samsunluların yanı sıra Samsun kültürünü yakından tanımak isteyenler güzel bir gün geçirdi.

"Samsun tam bir cazibe kenti"

Samsun'un Karadeniz'in yıldızı ve en büyük şehri olduğunu dile getiren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Büyükşehir belediye başkanımızın, kaymakam arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın katıldığı toplantılarda bu etkinlik olgunlaştı ve ürününü hep birlikte birazdan göreceğiz. Çok güzel bir organizasyon olduğunu biliyoruz. Samsun'daki değişimi, dönüşümü burada yaşayan hemşehrilerimiz bize göre daha çok hissediyorlar. Sizlerin Samsun'daki dönüşümü çok daha iyi gördüğünüzü düşünüyorum. Samsun gerçekten tam bir cazibe kenti. Karadeniz'in yıldızı ve en büyük şehri. Türkiye'nin ilklerinden olan lojistik merkezimiz, serbest bölgemiz, teknoparkımız ve gelişen organize sanayi bölgelerimizle çok büyük bir gelişmeye aday olduğumuzu siz de görüyorsunuz " diye konuştu.

"Samsun denince güven, çalışkanlık, sadakat ve vatana millete bağlılık akla gelir"

Samsun'da emin adımlarla geleceğe yürüdüklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun geçmişte çok göç vermiş olan bir şehir. O günlerden bugünlere geldiğimizde Samsun'un dışında hayata tutunmak için giden her bir hemşehrimizin büyük mücadeleler neticesinde çok büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Samsun denince güven, çalışkanlık, sadakat ve vatana millete bağlılık akla gelir. Samsun'da milli mücadelenin ilk adım şehri olmanın vizyonu ve sorumluluğunu hissederek bu şehre yakışır bir hizmeti ortaya koymak durumundayız. Kentsel problemler başta olmak üzere kırsal kalkınmayı en iyi başaran şehir. Bilgi, teknoloji ve mühendislik bilimi en üst düzeyde kullanan 1 milyon 370 bin insanımızın hayatına dokunan bir belediyecilik. Emin adımlarla geleceğe yürüyoruz " ifadelerini kullandı.