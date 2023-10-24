Samsung şirketi hakkında detaylar araştırılıyor. Şirket, kökenlerini unutmadan dünya çapında teknolojik yeniliklerle dolu bir hikaye yazmaya devam ediyor. Peki, Samsung ne zaman, nerede kuruldu? Samsung markası hangi ülkeye ait? İşte detaylar...

Samsung ne zaman, nerede kuruldu? Samsung markası hangi ülkeye ait?

Samsung, dünya genelinde tanınmış ve güçlü bir teknoloji markası olarak bilinir. Ancak, pek çok kişi markanın kökenlerini ve aidiyetini merak eder. İşte, Samsung'un ilginç hikayesi ve markanın Güney Kore'ye aidiyeti hakkında önemli detaylar...

SAMSUNG NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

Samsung, 1938 yılında Güney Koreli girişimci Lee Byung-chul tarafından kuruldu. Başlangıçta, şirket gıda ürünleri, tekstil ve diğer tüketim malları üretimi ile işe başladı. Ancak, zamanla Samsung, elektronik, cep telefonları, beyaz eşyalar ve daha pek çok teknolojik ürünün üreticisi olarak dünya çapında tanındı.

SAMSUNG MARKASI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Samsung, Güney Kore'nin uluslararası alanda tanınmış en büyük markalarından biri olarak öne çıkıyor. Güney Kore'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki başarıları, Samsung'un uluslararası arenada büyümesine katkıda bulundu. Şirket, küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında yer alırken, Güney Kore'nin ulusal gurur kaynaklarından biri haline geldi.

SAMSUNG KÜRESEL ETKİSİ

Samsung, elektronik ürünleri, akıllı telefonları, televizyonları ve beyaz eşyaları gibi ürünleriyle dünya genelinde milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor. Teknolojik yenilikleri ve yüksek kaliteli ürünleri ile tanınan Samsung, aynı zamanda birçok endüstriye de katkı sağlıyor.