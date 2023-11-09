Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Samsung markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Samsung hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Samsung hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Samsung hangi ülkenin markası, kimin malı?

SAMSUNG HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Samsung Lee Byung-Chul tarafından, 1938 yılında kurulmuş olan Güney Kore merkezli bir şirkettir. Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'dir. Samsung çeşitli şirketlerden oluşan bir grup olup, bunlardan en önemlisi, Samsung Electronics'tir. Samsung'un en popüler teknolojik cihazları arasında akıllı telefonlar, televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameralar, beyaz eşyalar ve akıllı ev cihazları yer almaktadır.

Şirket ilk olarak yakın ülkelere kurutulmuş balık, sebze ve meyve satmak amacıyla kuruldu. Daha sonraki yıllarda un değirmenleri ve şeker makineleri de işletmeye başlayan firma, üretim alanlarını yaygınlaştırdı ve 70'li yıllara doğru ağır sanayi endüstrisine yatırım yapmaya başladı.

Samsung, 1990'lı yıllarda Kore dışında hızlı bir büyüme göstermiştir. Diğer Asya şirketlerinin aksine, 1997'deki Asya Ekonomik Krizi'ni neredeyse hasarsız atlatmıştır. Sadece Nissan tarafından kurulan Samsung Motor Co.'yu, Renault'a satarak otomotiv işinden çıkması gerekmiştir. Bu dönemde elektronik bileşenlerine yatırım yapılmış ve Samsung Electronics, Samsung grubu içerisinde bulunan en etkin şirket haline dönüştürülmüştür. Grubun inşaat şirketi de bu dönemde Kuala Lumpur'daki Petronas Kuleleri inşaatı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Samsung Electronics 2000-2005 yıllarında rekor büyüme ve kâr elde etmiştir ve dünyanın en değerli markaları sıralamasında 2. sırada yer almaktadır.

Samsung, Amerika ve Avrupa'da birçok ürünü tasarım teknoloji ve patent ödülleri almıştır ve almaktadır. Elektronik, (televizyon, telefon, bilgisayar), otomotiv, tıp, uzay araştırmaları gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Güney Kore'de uydu üretimini neredeyse tek başına Samsung yapmaktadır. Japon şirketleri ile Japonya için uydu yapımında ortak olmuştur. Elektronik sektöründe dijital kamera, DVD, Blu-Ray, VCD, uydu alıcısı, DVD-CD üretimi, beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi), bina yönetim sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda üretim yapmaktadır. Televizyon sektöründe de uzun bir geçmişe sahip olan Samsung, 1960'lı yıllardan beri televizyon üretimi yapmaktadır. LCD üretiminde pazar payının oldukça önemli bir bölümünü oluşturur. Birçok marka panel olarak Samsung panelleri televizyonlarında kullanmaktadır. Ayrıca Samsung 3D LED TV'nin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.

Telekomünikasyon sektöründe de cep telefonları ile rekabete giren Samsung, telefon üretimi ve satışında ilk sıradadır. Kısa sürede telekomünikasyon sektöründe bu çıkışı yapmasının sebebi Ar-Ge yatırımının fazla olması, üretimini ve modellerini kullanıcının isteğine göre düzenlemesi ve uygun fiyata yüksek teknolojili cihazlar üretmesidir. Güney Kore gibi bir ülkede üretim yapması ve telekomünikasyon yeniliklerinin ilk uygulandığı ülkelerden birinde bulunması (3G, Mobil TV'yi uygulayan ilk ülkelerden biri Güney Kore'de 4G denemeleri yapılmaktadır) Samsung'un diğer telefon markalarının birkaç ay sonra çıkaracağı modelleri ve özellikteki telefonları çıkarmasında yardımcı olmaktadır. IBM den sonra en çok patent alan şirkettir. Son olarak Samsung, 2010 yılında çıkardığı Samsung Wave cep telefonunda kendi ürettiği işletim sistemi olan "Bada"yı kullanmış ve mobil telefon sektöründe yazılım işine de girerek faaliyet alanlarını daha da genişletmektedir. 2012 yılında toplam ciro olarak 187.5 milyar dolarla dünyanın en büyük elektronik şirketidir.[kaynak belirtilmeli] 2012 yılının üçüncü çeyreğine göre akıllı telefon pazarında Apple'ı, toplam telefon satışlarında Nokia'yı geçerek pazarın lideri olmuştur.