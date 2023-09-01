Samsun Valisi Bisiklet Turizmini Öne Çıkaracak Çalışmalara İmza Atacak

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, bisiklet turizminde Samsun'u öne çıkaracak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Vali Tavlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'na iştirak etmek üzere Samsun'da bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz ve beraberindeki misafirleri makamında kabul ederek bisiklet sporu ve bisiklet turizmi konularında bilgi aldı. Samsun'un bir gençlik ve spor şehri olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, diğer spor branşları gibi bisiklet sporunu da gerek amatör gerek profesyonel seviyede Samsun'da geliştireceklerinin altını çizerek, "Bisiklet, önemli bir alternatif turizm aracı. Samsun'umuz da tüm doğal güzellikleriyle tam bir turizm şehri. Bizler, bisiklet ile ilgilenenleri bir araya getirip toplantılar yaparak Sayın Başkanın da destekleri ile Samsun'u bisiklet turizminde de öne çıkaracak çalışmalara imza atacağız" dedi.

Federasyonu başkanı ve yöneticilerinin öneri ve taleplerinin de alındığı ziyarette, il genelinde bisiklet turizminin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Bu yıl ilki düzenlenen Kurutuluş Yolu Bisiklet Turu'nun devamlılığının sağlanması, Samsun'un markasını taşıyacak bir bisiklet takımı kurulması, bisiklet turizmi açısından önem taşıyan Gran Fondo Bisiklet Yarışları'nın Samsun'da da düzenlenebilmesi gibi projelerin büyük katkı sağlayabileceğine vurgu yapıldı. - SAMSUN