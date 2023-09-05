Samsun'un Ladik ilçesinde kadınlar sokakları temizliyor

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ihtiyaçlı ailelerden başvuru yapan kadınlara ücret karşılığında ilçe merkezinin temizliğini yaptırdıklarını belirtti. Kadının elinin değdiği her yerde güzellik ve temizlik olduğunu vurgulayan Topal, ilçeyi pırıl pırıl yapmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.