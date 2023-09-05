Samsun'un Ladik ilçesinde kadınlar sokakları temizliyor
Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ihtiyaçlı ailelerden başvuru yapan kadınlara ücret karşılığında ilçe merkezinin temizliğini yaptırdıklarını belirtti. Kadının elinin değdiği her yerde güzellik ve temizlik olduğunu vurgulayan Topal, ilçeyi pırıl pırıl yapmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.
Samsun'un Ladik ilçesinde sokaklar kadınlar tarafından temizleniyor.
Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "İhtiyaçlı ailelerden başvuru yapan bacılarımıza ücret karşılığında ilçe merkezinin temizliğini emanet ettik. Kadının elinin değdiği her yerde güzellik vardır. Temizlik vardır, bereket vardır. İlçemizi pırıl pırıl yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kadınların temizlik yaptığı alanlarda incelemerde bulunan Topal, çalışanlara teşekkür ederek kolaylıklar diledi.