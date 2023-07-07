Samsun'un Çarşamba ilçesine yeni mesire alanı kazandırılıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Belediye tarafından yeni mesire alanları kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. İlçenin turizm potansiyelini artırmak ve insanların doğayla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Halit Doğan açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni mesire alanı kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından ilçeye, insanların güzel havanın tadını çıkarıp aileleri ve sevdikleri ile vakit geçirebileceği alanlar kazandırılmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, yemyeşil doğası olan Çarşamba'ya yeni mesire alanları kazandıracaklarını belirtti.

İlçeyi turizm merkezi haline getirmek, hem Çarşambalılar hem de çevre il ve ilçelerden gelenlerin doyasıya gezip ilçenin güzelliklerini keşfe çıkabilecekleri alanları kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Doğan, "Çarşamba'mız birçok tarihi ve doğal güzellikleri barındırıyor. İlçemizi bir turizm merkezi haline getirmek en büyük gayelerimizden birisi. Mesire alanımız için çalışmalarımıza başladık. Burada çocuk oyun parkı, yürüyüş yolu, kameriyeler, mangal yeri, bisiklet yolu ve araç otoparkı yer alacak. Ayvacık yolu üzerinde 16 bin metrekare alanda hayata geçireceğimiz mesire alanımız, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.