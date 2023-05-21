Samsun'un Canik İlçesi Gayrimenkul Değerleriyle Öne Çıkıyor

Canik ilçesi, Samsun'un en değerli ilçesi olarak belirlendi. Yükselen gayrimenkul değerleriyle vatandaşların ve yatırımcıların en fazla rağbet gösterdiği konum olan Canik, bütün ilçeleri geride bırakarak öne çıkıyor.

Samsun'un Canik ilçesi merkezi hükümet ve Canik Belediyesi tarafından kazandırılan yatırımlar ile hayata geçirilen projeler sonucu il genelindeki en değerli ilçe oldu.

Canik, yükselen değer grafiği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Arsa, konut ve dükkan başta olmak üzere tüm gayrimenkul türlerinde yükselen değer ivmesiyle vatandaşların ve yatırımcıların en fazla rağbet gösterdiği konum olan Canik, Samsun'un en değerli ilçesi olarak belirlendi. Gayrimenkul değer hesabı ve analizi yapan Endeksa platformu tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hazır hale getirilerek açıklanan 'Kent Kıymet Raporu'na göre Canik, bütün ilçeleri geride bırakarak Samsun'un en çok değerlenen ilçesi oldu.

Açıklanan rapora göre, nüfusu 1 milyon 368 bin 488 olan Samsun'da, 693 bin 331 adet konut bulunuyor. Yapay zeka ve büyük veri analizi yöntemleri kullanarak Samsun'un tüm ilçelerinin gayrimenkul değer oranlarının mercek altına alındığı raporda bütün ilçeleri geride bırakan Canik'te bir konutun ortalama metrekare başına satış fiyatı 14 bin 370 TL oldu. Konut almak isteyen vatandaşların tercihlerinde ilk sırada yer alan ve yatırımcıların büyük bir ilgi gösterdiği ilçede, bir evin ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 939 bin 950 TL olarak belirlendi. - SAMSUN