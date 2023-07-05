Samsun'u Keşfet, Şehrini Farket Projesiyle Öğrenci Gezileri Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Samsun'u Keşfet, Şehrini Farket' projesi kapsamında, Asarcık Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen öğrenci gezileri devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen programda, ilçede eğitim gören 50 öğrenci kent merkezine getirildi. Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsünde kahvaltı yaparak başladıkları programda, Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde uzayı keşfettiler. Daha sonra öğrenciler, Samsunum 1 gemisinde deniz turu yaparak Tütün İskelesi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi, Onur Anıtı, Kent Müzesi ve Bandırma Vapuru'nu ziyaret etti. Gezi sırasında öğrencilere dondurma ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi. Proje kapsamında, Samsun'da yaşayan genç ve çocukların tamamına gezi programı yapılması hedefleniyor.