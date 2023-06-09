Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza vatandaşları korkuttu. 9 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Samsun tramvay kazası ölen, yaralı var mı? SON DAKİKA! Samsun tramvay kazası ölü var mı? araması yapıldı.

Samsun tramvay kazası ölen, yaralı var mı? SON DAKİKA! Samsun tramvay kazası ölü var mı? soruları aratılıyor. Bugün Samsun'da meydana gelen tramvay kazasının ardından arama motorlarında Samsun tramvay kazası ölen, yaralı var mı? SON DAKİKA! Samsun tramvay kazası ölü var mı? sorularına yanıt arandı.

SAMSUN TRAMVAY KAZASI ÖLEN, YARALI VAR MI?

Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20'den fazla kişi yaralandı.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait karşılıklı sefer yapan iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan çok sayıda kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti.