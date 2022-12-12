Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Samsun kura çekilişi hangi gün çekilecek? Samsun TOKİ kura çekilişi!

TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Samsunlular Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Samsun kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Samsun TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...