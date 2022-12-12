Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Samsun kura çekilişi hangi gün çekilecek? Samsun TOKİ kura çekilişi!
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TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Samsunlular Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Samsun kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Samsun TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...
Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında ise Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Samsun kura çekimi hangi gün çekilecek? soruları araştırılıyor. İşte Samsun TOKİ kura çekilişi!
SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Samsun TOKİ kura çekimi 12-14 Aralık tarihlerinde saat 10.00'da yapılacak. Samsun TOKİ kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek.