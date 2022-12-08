Samsun TOKİ kura çekilişi ne zaman? Samsun TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Samsun etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? Samsun TOKİ kura çekimi saat kaçta?

SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Samsun kura çekimi 12-14 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.