Samsun Tekkeköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu?

Samsun deprem mi oldu ve Samsun kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Samsun'un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde saat 13.28'de meydana gelen deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Samsun açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. 16 Temmuz Samsun'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir...

SAMSUN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan paylaşılan bilgiye göre, saat 13.28'de merkez üssü Samsun'un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan, yerin 7.26 km altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem Samsun merkezde de hissedildi. Sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.