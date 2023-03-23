Samsun, Sivas, Sinop sahur ne zaman, saat kaçta? 24 Mart Samsun, Sivas, Sinop imsak vakti! Samsun, Sivas, Sinop sabah ezanı saat kaçta okunuyor?
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Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Samsun, Sivas, Sinop sahur ne zaman, saat kaçta? Samsun, Sivas, Sinop sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...
Oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitleri sırasıyla şu şekildedir:
-Samsun için imsak vakti: 04:59
-Sivas için imsak vakti: 04:59
-Sinop için imsak vakti: 05:02