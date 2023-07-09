Samsun Şehir Kütüphanesi Avrupa'nın En İyi Kamu Binası Mimarisi Ödülünü Aldı

SAMSUN'da yapımı devam eden 10 katlı Şehir Kütüphanesi, Londra'da düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması'nda 'Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi' ödülünü aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nden sonra burası Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak. Mimarisiyle de farklı bir yapı. Bu özelliği ile de Avrupa'nın en iyyi kamu binası mimarisi ödülü aldık. Bu bizi gururlandırdı dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum ilçesinde yapımı devam eden Şehir Kütüphanesi projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) Yarışması'nda 'Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi' ödülünü aldı. 27 bin 570 metrekare alanda yapımı süren Şehir Kütüphanesi, 525 bin kitap kapasitesi ile konsepti ve zengin içerikleriyle her yaş grubundan insana hizmet veren bir yaşamsal mekan haline getirilecek. Mimari, iç mimari ve gayrimenkul alanlarında Avrupa'nın pek çok farklı ülkesinden mimarlık ve inşaat projelerinin ödüllendirildiği Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması'na sunulan proje, tasarım kalitesi, işlevselliği, sürdürülebilirliği ve inovasyon kriterleri baz alınarak uluslararası jüri tarafından değerlendirildi. Londra'da düzenlenen galada 'Kamu binaları' kategorisinde Şehir Kütüphanesi projesine, Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödülü verildi. Avrupa'yı temsil etmeye hak kazanan tek proje ünvanına da sahip olan proje ayrıca bu yıl Asya, Amerika ve Afrika'dan birçok projenin değerlendirileceği 2023 International Property Awards Finali'nde, küresel ölçekte en iyi kamu binası mimarisi ödülünü almak için yarışacak.

'GURUR DUYDUK'

Kütüphane projesinin Avrupa'da böyle bir ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeni neslin ihtiyaçlarına uygun ve her yaştan insanımızın istifadesine sunacağımız Şehir Kütüphanemizin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İnovatif tasarımı, işlevselliği ve estetik çekiciliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek kütüphanemizi hizmete açacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa'nın en iyi yapı projelerini ve tasarım firmalarını onurlandırmak için gerçekleştirilen bir etkinlik olan Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Yarışması'nda Şehir Kütüphanesi'nin projesinin Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödülünü alıp finale kalması bizi ayrıca gururlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nden sonra burası Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak. Kütüphanemiz 724 açık olacak ve ücretsiz bir şekilde her gün 4 çeşit çorba ikram edilecek. Gençlerimiz, burada derslerini, tez çalışmalarını rahatlıkla yapabilecek dedi.