Samsun sahur ne zaman, saat kaçta? 23 Mart Samsun imsak vakti! Samsun sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Samsun sahur ne zaman, saat kaçta? Samsun sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

23 Mart Samsun imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Samsun sahur ne zaman, saat kaçta? Samsun sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...

SAMSUN SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun'da oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Samsun için imsak vakti 05:01, iftar saati ise saat 18:56 olarak açıklanmıştır.

23 MART SAMSUN İMSAK VAKTİ!