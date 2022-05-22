Samsun sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 22 Mayıs 2022 Samsun namaz vakitleri! - Haberler

Samsun sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Namaz kılmak için vaktin girmesini bekleyen müminler, sabah, öğle ikindi, akşam ve yatsı namazları öncesi namaz vakitlerini takip ediyor. Peki, Diyanet İl il ezan saatleri nedir? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaçta?

SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ KAÇTA?

Ezan İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan çağrıya verilen isimdir. Samsun namazı vakitlerini sizler için derledik.

SAMSUN SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bugün sabah ezanı saat 03:12 olduğunda okunacaktır.

22 MAYIS 2022 SAMSUN ÖĞLE NAMAZI KAÇTA OKUNUYOR?

22 Mayıs 2022 tarihinde öğle ezanı saat 12:36 olduğunda okunacaktır.

SAMSUN İKİNDİ EZANI KAÇTA?

İkindi ezanı saat 16:34 olduğunda okunacaktır.

SAMSUN AKŞAM EZANI NE ZAMAN?

22 Mayıs 2022 tarihinde akşam ezanı saat 19:59 olduğunda okunacaktır.

SAMSUN YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

Bugün yatsı ezanı saat 21:42 olduğunda okunacaktır.

NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?

Namaz İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Kur'an'da günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması ifadesi bulunur. Kur'an’a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim peygambere öğretilen bir ibadet şeklidir. Namaz için ön şartlardan birisi kıble istikametine doğru yönelişi içerir.

Namaz, o vaktin ezanının okunmasıyla kılınır.

NAMAZLARDAN SONRA TESBİHATIN HÜKMÜ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24). Bu sebeple namazda okunan surelerin Müslümanlar tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Bunun yanında bu surelerin hangi sıra ile okunması gerektiğinin de bilinmesi gerekir.

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