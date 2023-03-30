Samsun Posta Kodu kaçtır? Samsun ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Samsun'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Gündem Haberleri
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Samsun Posta Kodu kaç? Samsun ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Samsun'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Samsun ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin ( Samsun ) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Samsun ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Samsun'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Samsun'un posta kodu 55000 'dır. Samsun'un tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Samsun posta kodu : 55000
- Alaçam posta kodu : 55800
- Asarcık posta kodu : 55860
- Atakum posta kodu : 55200
- Ayvacık posta kodu : 55550
- Bafra posta kodu : 55400
- Canik posta kodu : 55080
- Çarşamba posta kodu : 55515
- Havza posta kodu : 55715
- İlkadım posta kodu : 55070
- Kavak posta kodu : 55850
- Ladik posta kodu : 55760
- Ondokuzmayıs(ballıca) posta kodu : 55421
- Salıpazarı posta kodu : 55530
- Tekkeköy posta kodu : 55320
- Terme posta kodu : 55600
- Vezirköprü posta kodu : 55900
- Yakakent posta kodu : 55810