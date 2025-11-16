Haberler

Samsun Polis Meslek Yüksek Okulunda intihar eden öğrenci kim, adı ne, neden intihar etti?

Samsun Polis Meslek Yüksek Okulunda intihar eden öğrenci kim, adı ne, neden intihar etti?
Güncelleme:
Samsun'daki Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören bir öğrenci, okul binasının beşinci katından atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerinde ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meydana gelen trajik olayla ilgili inceleme başlatıldı. Peki, Samsun Polis Meslek Yüksekokulu'nda intihar eden öğrenci kim?

Samsun'da bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda 20 yaşındaki B.T., okulun beşinci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç öğrenci, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın nedeni ile ilgili soruşturma sürerken, öğrencinin kimliği ve intihar sebebi kamuoyu tarafından merak ediliyor.

SAMSUN POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNDA İNTİHAR EDEN ÖĞRENCİ KİM?

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nda dün gece saat 23.30 civarında üzücü bir olay yaşandı. Okulda eğitim gören 20 yaşındaki B.T., beşinci kattaki yatakhane koridorunda yer alan pencereden kendini boşluğa bıraktı.

Olayın detayları araştırılıyor.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanan genç öğrenci, çağrılan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen B.T. kurtarılamadı. Gencin cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına sevk edildi.

CENAZESİ ANTALYA'DA DEFNEDİLECEK

B.T.'nin naaşının Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

