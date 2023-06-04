Samsun-Ordu yolu Karaağaç mevkisinde trafik kazası: 2 yaralı
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Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde M.Y. (28) idaresindeki 55 AHZ 089 plakalı otomobil, Samsun istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.G. (36) idaresindeki 34 FTL 691 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.G. ile yanındaki F.Y. (54) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Otomobil