Samsun, Ordu, Sivas akşam ezanı saat kaçta? 5 Nisan Samsun, Sivas, Ordu ezan vakitleri! Samsun, Sivas, Ordu iftar ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Samsun, Ordu akşam ezanı saat kaçta? Samsun, Ordu iftar ne zaman? İşte detaylar...

Bitlis, Bolu, Burdur İftar saati kaçta? 5 Nisan Bitlis, Bolu, Burdur için iftar vakti ne zaman? Bitlis, Bolu, Burdur akşam ezanı saati!

5 Nisan imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Samsun, Ordu akşam ezanı saat kaçta? Samsun, Ordu iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...

SAMSUN, ORDU, SİVAS İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Samsun için akşam vakti: 19:10

-Ordu için akşam vakti: 19:04

-Sivas için akşam vakti: 19:06

5 NİSAN SAMSUN, SİVAS, ORDU İMSAKİYE!