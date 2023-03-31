Samsun, Ordu, Sivas akşam ezanı saat kaçta? 31 Mart Samsun, Sivas, Ordu ezan vakitleri! Samsun, Sivas, Ordu iftar ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Samsun, Ordu akşam ezanı saat kaçta? Samsun, Ordu iftar ne zaman? İşte detaylar...

Rize, Trabzon akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 31 Mart Trabzon, Rize imsakiye! Trabzon, Rize iftara ne kadar kaldı?

31 Mart imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Samsun, Ordu akşam ezanı saat kaçta? Samsun, Ordu iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...

SAMSUN, ORDU, SİVAS İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Samsun için akşam vakti: 19:05

-Ordu için akşam vakti: 18:58

-Sivas için akşam vakti: 19:01

31 MART SAMSUN, SİVAS, ORDU İMSAKİYE!