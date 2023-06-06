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Samsun Atakum okullar tatil mi? Son dakika! 6 Haziran bugün okul var mı, yok mu? Bugün Samsun okullar tatil mi?

Samsun Atakum okullar tatil mi? Son dakika! 6 Haziran bugün okul var mı, yok mu? Bugün Samsun okullar tatil mi?

Gündem Haberleri

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan Samsun okullar tatil mi? Son dakika! 6 Haziran bugün okul var mı, yok mu? Bugün Samsun okullar tatil mi? soruları araştırılıyor. 6 Haziran günü sabah saatlerinde arama motorlarında aratılanlar arasında yer alan Samsun okullar tatil mi? Son dakika! 6 Haziran bugün okul var mı, yok mu? Bugün Samsun okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

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Samsunokullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise Samsun okullar tatil mi? Son dakika! 6 Haziran bugün okul var mı, yok mu? Bugün Samsun okullar tatil mi? soruları yer aldı.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'un bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

MEB'in resmi internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

Samsun okullar tatil mi? Son dakika! 6 Haziran bugün okul var mı, yok mu? Bugün Samsun okullar tatil mi?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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