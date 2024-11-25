Samsun okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada tatil duyurusuna ilişkin detaylar verildi. Peki, Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu?
Samsun geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar kar ve buzlanma dolayısıyla 1 günlüğüne tatil edilirken çocukları ana okulu ve kreşe giden, hamile ve engelli olan kamu kurumunda çalışan anneler de 1 gün idari izinli sayıldı. Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Salı günü ile ilgili henüz açıklama gelmedi.