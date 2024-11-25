Üye Girişi
Haberler
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

 Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
11 ilde daha okullar tatil edildi

11 ilde daha okullar tatil edildi

Samsun okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Samsun okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada tatil duyurusuna ilişkin detaylar verildi. Peki, Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu?

Samsun geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar kar ve buzlanma dolayısıyla 1 günlüğüne tatil edilirken çocukları ana okulu ve kreşe giden, hamile ve engelli olan kamu kurumunda çalışan anneler de 1 gün idari izinli sayıldı. Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Salı günü ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
img

Dünya devi, bonservisini bir çırpıda ödemeye hazır
img

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 25 Kasım Pazartesi? Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Nevşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Nevşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Malatya okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Adana'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Karaman'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Ordu okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Ordu'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.