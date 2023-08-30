Samsun Karavan Parkı Yerli ve Yabancı Turistlerin Gözdesi

SAMSUN'da deniz kenarında inşa edilen ' Samsun Karavan Park', yerli ve yabancı turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Karavan Park Müdürü Erdal Yavuz, bu yıl en fazla Rus turistin karavan parkı ziyaret ettiğini belirterek, Geçen yıl Almanya ve İspanya'dan ilgi vardı ancak bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısı arttı. Ayrıca İtalya, Çekya, Kanada, Amerika gibi ülkelerden de misafirlerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerimiz bulunuyor dedi.

Doğu Park alanında bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Park, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tesislerde sunulan hizmetlerden memnun kalan turistler, aynı zamanda tesisin diğer imkanlarından da yararlanıyor. Geçen yıl 62 farklı şehirden ve dünyanın 40 farklı ülkesinden gelen karavan ve çadır kampçılarının sayısı, bu yıl daha da arttı. Büyükşehir Belediyesi Karavan Park Tesis Müdürü Erdal Yavuz, parkın turistlerin istediği konfor seviyesini sağladığını söyleyerek, Geçen yıl 62 şehirden ve 40 ülkeden kampçı misafirlerimiz olmuştu. Bu yıl aynı sayıya ulaştık, ancak talep geçen yıla göre çok daha fazla diye konuştu.

'KAPASİTEMİZ TAMAMEN DOLU DURUMDA'

Karavan parka olan ilginin her yıl arttığını belirten Yavuz, Bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla ilgi var. Şu anda kapasitemiz tamamen dolu durumda, hatta kapasitenin üzerinde talep var. Karavan misafirlerimizin yanı sıra çadır kampı yapan misafirlerimiz de tesislerimizi tercih ediyorlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak karavan kamp hizmetlerini en üst düzeyde sunmaya devam ediyoruz. Aynı alanda su kayağı tesisi ve su ada aquapark yüzme havuzu gibi tesislerimiz de bulunuyor. Misafirlerimiz bu tesislerden de faydalanabiliyorlar ifadelerini kullandı.

'YETERLİ ALANI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ'

Karavan park sayısını 3'e çıkardıklarını söyleyen Erdal Yavuz, 'Taleplere kayıtsız kalmıyoruz. Başkanımız Mustafa Demir'in de desteğiyle şehrimize gelen karavan ve çadır kampçılarına yeterli alanı oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl en fazla Rus turist karavan parkı ziyaret etti. Geçen yıl Almanya ve İspanya'dan ilgi vardı ancak bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısı arttı. Ayrıca İtalya, Çekya, Kanada, Amerika gibi ülkelerden de misafirlerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerimiz bulunuyor. Misafirlerimize elektrik, su, duş, tuvalet, yürüyüş alanları ve plaj voleybol sahası gibi imkanlar sunuyoruz. Şehir merkezine de kolayca ulaşım sağlanabiliyor. 50 metre uzaklıkta bulunan tramvay ile şehrin doğu ve batı bölgelerine rahatça gidilebiliyor dedi.

'ÜCRETLER MAKUL DÜZEYDE'

Karavan sahibi olan Ömer Atıcı da Samsun'daki karavan parkını internetten araştırdım ve belediyenin güzel bir alanı olduğunu gördüm. Ücretler de makul düzeydeydi. Birçok yeri gezdik ancak burası diğer yerlere göre çok daha fazla imkan sunuyor. Dönüşte de Sivas üzerinden Kayseri'ye döneceğiz dedi.Sivas'tan gelen Engin Enginerkan ise Bursa, İstanbul, Sakarya, Amasra ve Samsun gibi yerleri ziyaret ettik. Trabzon, Rize ve Batum'a gitmeyi düşünüyoruz. Karavan kampçıları için uygun bir seçenek, özellikle çocuklu aileler için daha uygun maliyetli diye konuştu.

'BİRÇOK AKTİVİTE İMKANI VAR'

Karavan sahibi olmayan çadır kampçıları da parkı tercih ediyor. Burada çadır kuran Ömer Can Cenikli ise Bu kamp alanına ikinci kez geliyorum. Çok memnunum. Su kayağı da denedim. Hem biz hem de çevremizdeki insanlar memnun dedi.Ankara'dan gelen Esra Zeynep Kabukçu da Bu yer çok huzurlu. Birçok aktivite imkanı var. Ankara'dan geldik ve burada keyifli bir süre geçirdik ifadelerini kullandı. (DHA)