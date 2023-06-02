Samsun kaç milletvekili çıkarıyor? Samsun milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Samsun AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Samsun kaç milletvekili çıkarıyor? Samsun milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Samsun milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

SAMSUN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Samsun'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Samsun ilinden 9 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

SAMSUN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri:

Mehmet Muş

Çiğdem Karaaslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Orhan Kırcalı

Ersan Aksu

CHP 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri:

Murat Çan

Mehmet Karaman

İYİ Parti 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri:

Erhan Usta

MHP 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri:

İlyas Topsakal