Samsun İlkadım İlçesinde Yeni Mekanik Katlı Otopark Projeleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde devam eden iki mekanik katlı otopark projesi ile ilçenin otopark sorununa kalıcı çözüm üretiyor. İnşası süren Çiftlik Otoparkı ve Gazi Otoparkı projeleri, bölgedeki otopark sorununu çözecek ve aynı zamanda vatandaşlara yeni yaşam alanları sunacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde devam eden iki mekanik katlı otopark projesi ile ilçenin otopark sorununa kalıcı çözüm üretiyor.

Büyükşehir Belediyesi kentin en yoğun ilçelerinden İlkadım'da, Gazi Otoparkı ve Çiftlik Otoparkı projelerini hayata geçiriyor. Rasathane Mahallesi'nde inşası süren 169 araç kapasiteli Çiftlik Otoparkı projesinin yüzde 25'i tamamlandı. 19 Mayıs Mahallesi'nde inşa edilen 104 araçlık Gazi Otoparkı projesi ise yüzde 45 fiziki gerçekleşme oranına ulaştı. İki otopark projesi 3'ü bodrum kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa ediliyor. Mekanik sistem otoparkların yer aldığı alanda ayrıca vatandaşların soluk alabileceği meydan, kafe ve çocuk parkları da yer alacak.

"İlkadım'da otopark çilesi sona erecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son teknolojiyi kullanarak yaptığımız yeni yatırımlarla otopark sorununa yönelik kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz. İlkadım ilçemize de 2 otopark kazandırıyoruz. Mekanik sistemle çalışacak otoparklardan birini Rasathane Mahallesi'ne birini de 19 Mayıs Mahallesi'ne inşa ediyoruz. Projeler hızla ilerliyor. Projelerin tamamlanmasıyla bölgede park konusunda yaşanan problem ortadan kalkacak. İki otopark projesi de bittiğinde tamamen mekanik bir sistem ile hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Otoparkların üst kısımları ise meydan olacak. Otopark kapasitesini artırırken biryandan da bölge içinde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz" dedi.

19 Mayıs Mahallesi esnaflarından Teoman Çelik, "Bu otoparklar çok gerekliydi. Burada araç parkı büyük sıkıntı oluşturuyordu. İnşallah bu projeler tamamlandığında bu sıkıntılar bitecek. Açılışı heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

19 Mayıs Mahallesi sakinlerinden Murat Kahveci, "Olması gereken bir projeydi. Araç parkı sıkıntı olmaktan çıkacak inşallah. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Rasathane Mahallesi'nde yaşayanlarda heyecanla otopark projelerinin tamamlanmasını bekliyor. Vatandaşlardan Timur Söylemez, "Çok güzel olacak. Mekanik otopark. Üstü de meydan. Çok başarılı bir proje. Çok ciddi sıkıntılarımız var araç parkı konusunda. O yüzden projelerin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN