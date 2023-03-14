Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar tatili haberleri peş peşe geldi. Yozgat'ta merkezin yanı sıra Sorgun, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Samsun'un da 3 ilçesinde okullar tatil edildi. Peki, Samsun Havza okullar tatil mi? 14 Mart Samsun Havza okul var mı, yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde pek çok şehir için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından bazı illerde kar yağışı görüldü. Samsun'un da 3 ilçesinde okullar tatil edildi. Tokat'ın Zile ilçesinde de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı okullarda eğitim yapılmayacak. Peki, Samsun Havza okullar tatil mi? 14 Mart Samsun Havza okul var mı, yok mu?

SAMSUN HAVZA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Eğitime ara verilen okulların güncel listesine https://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.