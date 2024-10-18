Samsun hava durumu 18 Ekim | Bugün Samsun'a kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Samsun'da 15 günlük hava durumu!

Samsun hava durumu ve bugün Samsun'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Ekim Samsun hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

18 EKİM SAMSUN HAVA DURUMU

Samsun şehrinde 18 Ekim 2024 Cuma günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 19 Ekim 2024 Cumartesi günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 20 Ekim 2024 Pazar günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 22 Ekim 2024 Salı günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.

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