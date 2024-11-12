Samsun hava durumu 12 Kasım | Bugün Samsun'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? Samsun'da 5 günlük hava durumu!
12 Kasım'da Samsun'da hava durumu merak konusu. Samsun'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Samsun'da 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Samsun hava durumu nedir?
Samsun hava durumu ve bugün Samsun'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 12 Kasım Samsun hava durumu! Detaylar haberimizdedir…
12 KASIM SAMSUN HAVA DURUMU
Samsun şehrinde 12 Kasım 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin edilmekte. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek. 14 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 15 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.