Samsun, tarihi, doğal güzellikleri ve özel günleri ile ünlüdür. İlçeleri ve plaka kodu, Samsun'un kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Samsun hangi bölgede, ilçeleri neler? Samsun plaka kodu nedir? Samsun neyi meşhur? Detaylar haberimizde...

Karadeniz Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alan Samsun, tarihi, doğal güzellikleri, ve Karadeniz'in serin esintileriyle ünlüdür. Ancak, Samsun'u daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte Samsun'un bu özellikleri:

SAMSUN HANGİ BÖLGEDE?

Samsun, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Karadeniz kıyısının ortasında bulunan bu il, Karadeniz sahilinin önemli bir şehri konumundadır.

SAMSUN'UN İLÇELERİ NELER?

Samsun ilinin toplamda 17 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Samsun Merkez, Akçakale, Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü.

SAMSUN PLAKA KODU NEDİR?

Samsun'un plaka kodu "55" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Samsun'u tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

SAMSUN MEŞHUR ÖZELLİKLERİ

Samsun, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte Samsun'un meşhur özellikleri:

Bandırma Vapuru: Samsun'a demir atan Bandırma Vapuru, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna önemli bir sembol olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gemidir.

19 Mayıs: Samsun, Türkiye'de 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandığı şehirdir. Bu nedenle her yıl 19 Mayıs coşkuyla kutlanır.

Ladik Gölü: Samsun'un doğal güzelliklerinden biri olan Ladik Gölü, kuş gözlemcileri ve doğa severler için önemli bir destinasyondur.