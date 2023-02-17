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Samsun deprem mi oldu? 17 Şubat Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

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Samsun deprem mi oldu? 17 Şubat Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Samsun'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? Bugün Samsun'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Samsun'da deprem ve AFAD Samsun'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Şubat Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi! En son ne zaman deprem oldu?

Bingöl deprem mi oldu? 17 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce Bingöl'de deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!Bingöl deprem mi oldu? 17 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce Bingöl'de deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Samsun'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Samsun'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? Bugün Samsun'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Samsun deprem ve AFAD Samsun'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 17 Şubat Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi! En son ne zaman deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Samsun deprem mi oldu? 17 Şubat Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

BUGÜN SAMSUN'DA DEPREM Mİ OLDI?

Karadeniz Samsun açıklarında bu sabaha karşı saat 5.22'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kandilli Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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