Samsun'da Yaya Geçidinde Kaza: 1 Ölü

SAMSUN'un Havza ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Asiye Demirci (64), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Samsun'un Havza ilçesine bağlı Yenice mevkisinde Samsun- Ankara karayolunda meydana geldi. Kavşaktaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Asiye Demirci'ye, E.A. yönetimindeki 06 GDV 01 plakalı otomobil çarptı. Demirci, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.