Samsun'da hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Samsun'da yaşayan öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Peki, Samsun'da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim Salı okullar tatil mi? İşte, Samsun Valiliği tatil açıklaması!

Samsun'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 3 Ekim Salı Samsun'da okullar tatil mi, okul var mı yok mu? Samsun Valiliği açıklaması!

Samsun'da okullar tatil mi? Samsun'da hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Samsun'da yaşayan öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Peki, Samsun'da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim Salı okullar tatil mi? İşte, Samsun Valiliği tatil açıklaması haberimizde...

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü Samsun Valiliği kararı ile tatil edilmişti. Samsun Valiliği tarafından resmi X hesabından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda(anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir."

SAMSUN'DA 3 EKİM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da 3 Ekim Salı günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili Samsun Valiliği tarafından yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır. Aksi bir açıklama gelmemesi durumunda 3 Ekim Salı günü Samsun'da eğitim ve öğretim devam edecektir.

SAMSUN'DA HAVA DURUMU RAPORU

Samsun Valiliği tarafından paylaşılan hava durumu raporu şu şekildedir: