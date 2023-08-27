Samsun'da üç otomobilin karıştığı kazada sürücü kaçtı

Samsun'un Bafra ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, bir sürücü kaza yerinden kaçtı. Kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi ve plakasına cezai işlem uygulandı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.