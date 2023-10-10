Samsun'da Turizm Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda turizmin gelişmesi ve markalaşmanın önemi vurgulandı. Turizmin yılın 12 ayına yayılması ve yeni pazarlarda büyüme hedefleri konuşuldu.

Samsun'da, "İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin gelişmesinde öncelikli konulardan birinin markalaşmak olduğunu söyledi.

Marka şehir olunduğunda yurt dışından da büyük potansiyel sağlanabildiğine işaret eden Güler, "Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden, Avrupa'dan, Rusya'dan, Körfez ülkelerinden yoğun turist alan bir ülkeyiz. Turizmin gelişmesi sadece mevcut pazarların değil, alternatif pazarların da gelişmesiyle, marka olmanın artmasıyla beraber yeni pazarlarda yapılacak çalışmalar ve bunların sonucunda artacak turist ziyaretine dayanıyor. Önümüzdeki dönemde Çin, Hindistan, Pakistan, Avustralya, Kanada, Güney Amerika, Kore gibi yeni pazarlarda büyüyerek ülkemize ziyaretçi akışını artırmak önemli hedeflerimizden biri." dedi.

Turizmin dönemsel değil, yılın 12 ayına yayılmasının en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Turizmin 12 aya yayılması, sektörde çalışan nitelikli personelin de istihdamı açısından çok önemli. Turizmin gelişiminde illerin marka olması, marka olan illerin birbirlerine turist değişimleri de kritik noktalardan bir tanesi. Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Turizm aynı zamanda sağlık, kültür, gastronomi gibi çok değişik faktörleri de olan geniş bir alan. 30 ülkenin yerel televizyon kanallarında 12 ay boyunca reklama çıkıyoruz. Onun dışında BBC, Al Jazeera ve Bloomberg gibi uluslararası televizyon kanalları, bunların dijital kanalları aracılığıyla 200'e yakın ülkede 12 ay tanıtımımız devam ediyor."

Turizmde sadece erken rezervasyonların değil, son dakika rezervasyonlarının da önemli olduğunun altını çizen Güler, "Tanıtımı başlatıp üç ay devam ettirip ara vermek gibi bir şey artık söz konusu değil. 12 ay boyunca tanıtım yapılması, markanın yıl boyunca ayakta tutulması gerekiyor. Sosyal medya kanalları ve dijital kanallar günümüzde turizmde karar vermenin en etkili olduğu konular. YouTube'da 550 bin ile en yüksek ülkeyiz. Onun dışında TikTok'ta 1,3 milyon, Instagram'da 30 milyon ile ikinci ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Güler, Samsun'un turizm açısından potansiyeli büyük bir kent olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Denizi, doğası ve yapısıyla oldukça büyük turizm potansiyeline sahip bir ilimiz. Tanıtımları yapılacak bazı adımlar bile çok büyük sonuçlar verecektir. Master planın tamamlanmasıyla Samsun'un doğal güzellikleri, sağlık turizmi ve diğer konularda yapacağı çalışmalarla hızlı şekilde turist sayısını artıracağına inanıyorum. Çevrenin tanıtımı ve gerekirse turizmle ilgili ülkelerden getirilecek temsilciler, buradaki hızlı ilerlemeyi sağlayacaktır."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisünoğlu da tanıtım ve turizm ile ilgili yapılan çalışmalara yönelik sunum gerçekleştirdi.

Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığındaki toplantıda, gelecek dönemde düzenlenmesi planlanan Kültür Yolu Festivali öncesi hazırlıklar, rotalar ve alınması gereken önlemler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.