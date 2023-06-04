Samsun'da Suudi Arabistan ve Kuveyt turizm acentelerine tanıtım turu düzenlendi

SAMSUN'da Suudi Arabistan ve Kuveyt Turizm acentelerine yönelik tanıtım turu toplantısı düzenlendi. Samsun'da 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının koordinasyonunda gerçekleştirilen tanıtım turunun kapanış toplantısı bugün düzenlendi. Toplantıya, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in en büyük acentelerinden 10 firmanın üst düzey yetkilileri katılım sağladı. Toplantıda konuşma yapan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, 'Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ülkemize gelen seyahat acenteleri temsilcileri ile bir araya geldik. Biz bu faaliyeti THY ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte pek çok yerel paydaşımızın desteği ile gerçekleştirdik. Misafirlerimiz 3 gündür Samsun ve Amasya'daki farklı turizm noktalarını tecrübe ettiler. Bugün de burada bölgemizdeki turizm işletmeleri ile birebir görüşmeler yapılacak. İnşallah bu toplantı ve görüşmeler her iki taraf içinde gelecek için yeni iş ortakları bulunmasına vesile olur. Tekrar bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

'KENDİLERİNE DESTEK OLMAYA HAZIRIZ'

THY Samsun Satış Müdürü Göktuğ Dervişoğlu ise, 'Bölgemizin güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtmak için hazırladığımız bu gezide, Samsun ve Amasya'nın tarihi, kültürel ve doğal mirasını yakından görme fırsatı bulduk. Acentelerimizden bölgemizi tanıtmak için gösterdikleri çabayı sürdürmelerini ve müşterilerinize bölgemizin sunduğu farklı deneyimleri anlatmalarını istedik. Kendilerine her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu ilettik. Umarım hem ülkemiz hem de bölgemiz için verimli olur' diye konuştu.Konuşmaların ardından Türkiye Turizm Tanıtma Geliştirme Ajansı Etkinlik Koordinatörü Haluk Sarıgül, Samsun'u tanıtan sunum yaptı. Katılımcılara günün anısına plaket verildi. (DHA)