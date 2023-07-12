Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen sosyal konut kura çekiminde ismi çıkan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ve Canik Belediyesi iş birliğinde Canik ilçesi Yenimahalle'de yapılan Şehr-i Bahçe Konutları için 2. tur hak sahibi kura çekimi Canik Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Samsun'da sosyal konut kura heyecanı

SAMSUN Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen sosyal konut kura çekiminde ismi çıkan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca ve Canik Belediyesi iş birliğinde Canik ilçesi Yenimahalle'de yapılan Şehr-i Bahçe Konutları için 2. tur hak sahibi kura çekimi Canik Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk kura çekiminde Yenimahalle'de yapılan Şehri Bahçe Konutları'ndan 79'u hak sahibine dağıtılmıştı. İkinci tur seçimlerinde ise 61 adet 2 +1 ve 26 adet 3+ 1 şeklinde olmak üzere toplam 87 daireyi kazanan hak sahibi vatandaşlar kura ile belirlendi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar mutlu olduklarını söyledi.

"Depreme uygun ve son teknolojiye uygun düzenlemelerle bir bütün olarak inşa edilmiştir"

Kura çekiminde ilk olarak konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat, "Halkımızın fen ve sanat kurallarına uygun, yatay mimariye sahip, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinde ikamet etmesini sağlamak amacıyla başlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iştirakçisi olduğu Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen bu proje yaşam ve refah kalitesini yükseltmek amacıyla depreme uygun ve son teknolojiye uygun düzenlemelerle bir bütün olarak inşa edilmiştir" dedi.

"Kentsel dönüşüm sürecini çözüme kavuşturmanın mutluluğunu ve sevincini hep birlikte paylaşmaktayız"

Konuşma yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yaklaşık 20 yıla yakındır gündemde olan, Soğuksu Mahallemizin kentsel dönüşüm sürecini çözüme kavuşturmanın mutluluğunu ve sevincini hep birlikte paylaşmaktayız. Ailelerimizin keyifle vakit geçireceği ortak yaşam alanları, modern mimarisi ve proje alanıyla, çehresi değişen ilçemize büyük katkılar sunan, her köşesi ve özelliğiyle örnek gösterilecek bir kentsel dönüşüm çalışmasına imza attık. Şehr-i Bahçe Konutlarımızın ilk tur çekilişinde, 79 konutu hak sahibi hemşehrimize dağıtmıştık. Bugün gerçekleştireceğimiz 2. tur çekilişiyle ise 61 adedi (2+1), 26 adedi şeklinde olmak üzere 87 konutun daha dağıtımını hak sahibi hemşehrimize gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla kazandırdığımız proje ve yatırımlarla ilçemiz, Samsun'un merkez ilçeleri arasında yükselen değeriyle geleceğin incisi olmaya yönelik mesafeleri hızla kat etmektedir. Canik Yüzyılı'nı aziz hemşehrilerimizle birlikte ve beraberlikle inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde azim ve inançla çalışarak Canikimize örnek eser ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak ise konuşmasında kurada ismi çıkanlara evlerinde mutlu ve huzurlu bir şekilde oturmaları temennisinde bulundu.