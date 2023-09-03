Samsun'da sel sonrası yol çöktü, araçları kurtarma çalışmaları sürüyor

SAMSUN - Samsun şehir merkezinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel nedeniyle ana yollar ve caddelerde yarıklar oluştu. Yarıklara düşen araçlar, vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı.

Selin ekili olduğu Samsun'da gece saatlerinden itibaren İlkadım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları il merkezinde cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Giriş katları ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı cadde ve sokaklarda ise dev yarıklar meydana geldi.

İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'ndeki yol da sel sularına dayanamayarak yarıldı. Yarık içerisinde 10 araba mahsur kalırken, şehrin birçok yerinde aynı durum söz konusu olduğundan çekici ve ekipler yetersiz kaldı. Vatandaşlar yarılan yolun içerisinde kalan araçlarını kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştılar.

Selin geceden itibaren etkili olduğunu ifade eden mağdur vatandaşlar, "Sabah saatlerinde yol çöktü. Bizim de aracımız yolda kaldı. Sağ olsunlar vatandaşların yardımıyla arabamızı kurtardık. Bazı arkadaşlarımızın arabaları ise yarılan yolda kaldı. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandılar.

Sel ve su birikintileri Samsun merkezde birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi.