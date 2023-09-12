Samsun'da park halindeki otomobilde yangın çıktı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobilde yangın sonucu zarar gördü.
Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi'nde park halindeki Cemil Ö'ye ait 55 AEM 285 plakalı otomobilden duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yangın tüpüyle yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Otomobil