Samsun'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan Cemil Ö.'ye ait 55 AEM 285 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobile müdahalede bulunarak, yangını büyümeden söndürdü. - SAMSUN