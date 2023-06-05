Samsun'da Park Halindeki Otomobil Yandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde M.B'ye ait 2023 model otomobil park halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi ve önündeki binanın pencereleri zarar gördü. Olayda kundaklama şüphesi olduğu belirtilirken polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Tatlı İmam Sokak'ta M.B'ye ait 2023 model otomobil yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, önüne park edildiği binanın birinci ve ikinci katındaki pencereleri zarar gördü.
Olayda kundaklama şüphesi olduğu belirtilirken Bafra Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.