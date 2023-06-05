Samsun'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde M.B'ye ait 2023 model otomobil park halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi ve önündeki binanın pencereleri zarar gördü. Olayda kundaklama şüphesi olduğu belirtilirken polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.