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Samsun'da Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Samsun'da Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bekiroğlu Mahallesi'nde Ç.K. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile İ.B'nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücü İ.B. ile motosikletteki G.B. yaralandı.

Ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Otomobil

Alaçam Samsun Otomobil Haberler

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