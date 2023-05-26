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Samsun'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Samsun'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Otomobil Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tayip Cinkaya (22) yönetimindeki 55 AHK 394 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi Lengerli Kavşağı'nda Adem Şensoy'un (57) kullandığı 05 DZ 495 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Otomobil

Samsun Bafra Otomobil Haberler

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