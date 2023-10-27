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Samsun'da otomobile çarpan araç takla attı, sürücü yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil başka bir otomobile çarparak takla attı ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.