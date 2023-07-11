Samsun'da Otomobil Yangını
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Adapark mevkisinde Nurettin E. idaresindeki 55 BV 971 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Otomobil