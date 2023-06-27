Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alaattin A. yönetimindeki 55 YC 691 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Özcan Caddesi'nde Süleyman T'nin kullandığı 28 YC 246 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Sudanaz A, düşerek yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Otomobil