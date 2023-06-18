Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Ayberk Varol yönetimindeki otomobil ile Kazımcan Dilek'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ayberk Varol (19) yönetimindeki 17 AAC 197 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kızılırmak Mahallesi'nde Kazımcan Dilek'in (19) kullandığı 55 AKF 693 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Enes Cengiz (20), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Otomobil