Samsun'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden biri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsünde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Hayati Bektaş (46) idaresindeki 55 BAC 36 plakalı hafif ticari araçla ana yolda seyreden Selami Şahin (69) kontrolündeki 55 AEB 792 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden Hayati Bektaş yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Otomobil